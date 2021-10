Deflagrou mais um incêndio na Ponta do Sol, esta manhã, no sítio do Pomar Dom João.

Isto, depois dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol terem estado durante a madrugada a extinguir um outro fogo que surgiu na zona da Malhadinha, no mesmo concelho.

No local estiveram sete bombeiros e três viaturas de combate a incêndio.