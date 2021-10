Violante Matos renuncia ao cargo de vogal no Imaculado Coração de Maria

Violante Matos, que foi mandatária da Coligação Confiança no concelho do Funchal, decidiu renunciar ao cargo de vogal para o qual foi eleita pela Coligação Confiança à Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

“A defesa do interesse público e a participação cívica, a Liberdade, a Justiça e a Democracia são valores e princípios de que não abdico. Mas porque não é, esta Assembleia de Freguesia, o patamar onde no presente melhor entendo defendê-las, renuncio ao cargo de vogal para que fui eleita pela Coligação Confiança à Freguesia do Imaculado Coração de Maria”, refere, numa nota de renúncia.

Violante Matos suporta a sua decisão com os factos que ocorreram durante os últimos tempos, nomeadamente durante a pré-campanha, campanha e acto eleitoral que conduziram ao resultado final no dia 26 de Setembro no concelho do Funchal – sobre os quais tomou posição em sede da sessão da Assembleia de Freguesia em 30 de Setembro último – e que “revelam de forma inequívoca o esforço continuado a que os vogais da Coligação Confiança estarão obrigados, pela defesa da Democracia e do Estado de Direito também aqui, na freguesia do Imaculado Coração de Maria”.