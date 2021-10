Polícias de folga apanham ladrão de telemóvel no Funchal

Um homem de 32 anos, desempregado, foi detido pela Polícia de Segurança Pública, no passado dia 14 de Outubro, depois de ter furtado um telemóvel, no Funchal.

Segundo a PSP, o lesado encontrava-se sentado nas traseiras dos Paços do Concelho, no cruzamento da Rua 5 de Outubro com a Rua do Marques do Funchal, quando por meio de astúcia o suspeito lhe retirou o telemóvel e iniciou fuga apeada, desde a Câmara Municipal do Funchal à Rua da Queimada de Baixo.

“É então que 5 polícias deste Comando Regional, que se encontravam na sua hora de folga, a almoçar num estabelecimento comercial ali próximo, se apercebem que um indivíduo era perseguido por um vigilante, e de forma abnegada e diligente iniciaram perseguição ao suspeito, vindo a interceptá-lo na Rua da Queimada de Baixo”, informou.

O homem foi presente a Tribunal, tendo o processo transitado para inquérito.