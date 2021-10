48 profissionais do turismo recebem formação em Suporte Básico de Vida

No âmbito do Dia Mundial da Anestesiologia, o Serviço de Anestesiologia da RAM realizou uma formação em Suporte Básico de Vida dirigida a 48 profissionais da área do turismo (guia intérprete, guia montanha, guia mar, motoristas e técnicos de turismo).

O Diretor de Serviço de Anestesiologia, Eugénio Mendonça, ressalvou a importância deste tipo de formação a quem diariamente lida com os turistas na Região, "permitindo que esta acção seja potenciadora de uma mais-valia perante situações em que seja necessária uma intervenção de suporte básico de vida".

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, também presente na ocasião, reconheceu que "a área da saúde tem tido um papel fundamental na afirmação da Madeira como destino seguro".

Nota partilhada pelo Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, que reiterou que é "objectivo da Região manter-se como segura, saudável e sustentável".

Por seu turno, a presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Rafaela Fernandes, reconheceu que "há uma conjugação de interesses entre o Turismo e a Saúde na afirmação do destino".

Para a Coordenadora do Centro de Simulação Clínica da Madeira, Regina Rodrigues, "esta acção reflecte a aposta que o centro pretende ter enquanto difusor de conhecimento através de treino com recurso a simulação".

Nesta acção de suporte básico de vida, que decorreu no Centro de Simulação Clínica da Madeira, os formandos foram colocados em cenários do seu quotidiano profissional e treinaram os algoritmos de reanimação de suporte básico de vida, posição lateral de segurança e desobstrução da via aérea.

De realçar, conforme destacam as autoridades de saúde em nota de imprensa, que "o início precoce básico aumenta a exponencialmente a sobrevida das vítimas de paragem cardio respiratória pelo que a criação de estratégias de ensino par capacitar o maior número de pessoas em técnicas de reanimação é fundamental".

"Os profissionais da área do turismo são, pela inerência as suas funções, uma população alvo importante para o domínio destas técnicas", sublinha a mesma nota.