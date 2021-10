Pó do deserto e cinza do vulcão sobre a Madeira

Ainda que o IPMA não o tenha referido como um caso, tal como fizera ainda esta semana com uma nuvem de dióxido de enxofre (SO2) "com origem na erupção do vulcão Cumbre Vieja" que estaria a progredir sobre a Península Ibérica, os dados do observatório europeu Copernicus e da NASA, divulgados pelo portal Windy, mostram claramente que a Madeira está sob influência tanto da nuvem vulcânica como do pó do deserto, originando um misto de tempo leste com neblina do vulcão.

Este clima que se sente no arquipélago não deverá ser prejudicial para a saúde, nomeadamente irritação nos olhos, nariz e garganta, causando dificuldades na respiração. No caso do pó do deserto, é um cenário a que os madeirenses estão habituados. O DIÁRIO tentou contactar o responsável do IPMA na Madeira ao longo do dia, sem sucesso.

Tal como previa a autoridade nacional de meteorologia para o evento desta semana, é uma nuvem muito alta, tendo referido que "esta intrusão estará a ocorrer sobretudo acima dos 3.000 metros de altitude, não afectando por isso as concentrações deste gás à superfície. As concentrações máximas de SO2 deverão atingir no máximo 46 µg/kg cerca dos 6.000 m de altitude. Prevê-se que este episódio se prolongue até pelo menos sexta-feira dia 15".

No caso da Madeira, mais pronunciado ontem do que hoje, a verdade é que é uma situação natural dada a proximidade de La Palma que, desde 19 de Setembro, tem sido afectada pela erupção do vulcão.

Aliás, ainda hoje o aeroporto de La Palma voltou a ser encerrado ao tráfego aéreo. Dezenas de voos foram cancelados e interdição do espaço aéreo deverá continuar pelo menos até amanhã.

Volcán Cumbre Vieja: aeropuerto de La Palma vuelve a suspender vuelos por otra nube de ceniza El nuevo punto eruptivo, que se encuentra a unos 300 metros al sureste de la base del cono principal, genera una actividad menor.

A ilha continua sob forte influência de abalos sísmicos e que, no últimos dias, têm aumentado de intensidade, ainda que a uma grande profundidade.