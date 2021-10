Motociclistas manifestam-se este sábado contra a obrigatoriedade das Inspecções Períodicas Obrigatórias

A decisão do Governo de tornar obrigatória as Inspecções Periódicas Obrigatórias (IPO) para motociclos a partir de Janeiro de 2022 não agradou a muitos motociclistas que dizem que esta medida é "um desrespeito enorme por milhares de cidadão que fazem dos motociclos a sua forma de transporte, ganhando em mobilidade e economia nas cidades cada vez mais entupidas de trânsito e em prazer de condução em muitas das belas estradas nacionais que o nosso País oferece."

É por esta razão que hoje, a partir das 16 horas, vários motociclistas prometem se manifestar em Lisboa, Porto, Faro, Coimbra, Funchal e Porto Santo contra esta anunciada decisão "que, claramente, não leva em linha de conta o interesse maior dos motociclistas: a segurança.

No manifesto assinado pelo GAM - Grupo de Acção Motociclista, promotor destas manifestações, são apontadas "as causas de uma luta de quem não pode e não quer calar-se perante mais uma tremenda injustiça no País dos combustíveis que sobem de preço todas as semanas, onde as motos de 200 kg e duas rodas pagam as mesmas portagens de um automóvel de 2,5 toneladas. E onde uma moto com 25 anos paga uma taxa de IUC de 127,80 € enquanto um automóvel com a mesma cilindrada e a mesma idade paga 18,42 € e carros a gasolina de 1300 a 1750 cc ou a gasóleo entre os 2000 e os 3000 cc (a maioria do parque automóvel nacional!) pagam 57,73 €. Onde está a justiça?", acrescentam.

Os encontros vão ter lugar hoje na Avenida dos Aliados (Porto) Parque do Choupalinho (Coimbra), Expo (Lisboa), Avenida Sá Carneiro (Funchal) e Avenida Manuel Gregório Pestana Júnior (Porto Santo). Mais informações podem ser obtidas através deste link.