Tentativa de roubo no Mercado dos Lavradores faz uma vítima

Um homem com cerca de 70 anos teve de ser assistido depois de ter sido alvo de uma tentativa de roubo perpetrada por um indigente, na manhã desta terça-feira, no Mercado dos Lavradores.

O idoso caiu numa das escadarias da Praça do Peixe, na ala nascente do Mercado, pouco depois das 10 horas. Segundo testemunhas, a vítima foi projectada ao ser abordada por um homem sem-abrigo alegadamente com o intuito de roubá-lo.

Para a Rua da Boa Viagem foram mobilizados dois carros-patrulha da PSP e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Segundo fonte da corporação, o idoso sofreu uma dispneia (dificuldade em respirar), eventualmente devido ao estado de nervosismo, e foi assitido no local, sendo posteriormente encaminhado para o hospital Dr. Nélio Mendonça.

O suspeito é um toxicodependente da zona velha da cidade do Funchal, já referenciado pela PSP. O indivíduo sem-abrigo foi identificado pela PSP e alvo de uma busca sumária por parte dos agentes que procuraram perceber se foi subtraído algum bem à vítima, assim como a existência de objectos contundentes ou produtos estupefacientes que pudessem estar na sua posse.