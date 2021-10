Funchal acolhe 'Caminhada pela Vida' no dia 23 de Outubro

A cidade do Funchal acolher, a 23 de Outubro, a Caminhada pela Vida, uma iniciativa que nasceu no contexto dos referendos ao aborto, realizando-se anualmente. A concentração está marcada para as 15 horas, na rotunda Sá Carneiro.

"Desde 2017 que a Caminhada pela Vida tem crescido por todo o país. Actualmente são dez as cidades que caminham unidas pela Vida: Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lisboa, Porto, Santarém e Viseu", refere nota da organização.

A nota enviada à comunicação social indica ainda que "são milhares de pessoas, de todas a idades, que todos os anos saem à rua em defesa da Vida desde o momento da concepção à morte natural". "Foi da Caminhada pela Vida que nasceu a Iniciativa Europeia “One of Us”, a Iniciativa Legislativa de Cidadão “Pelo Direito a Nascer” e a petição “Toda a Vida tem Dignidade”, no contexto do debate público sobre a eutanásia", explica.