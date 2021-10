Poucas nuvens e mais calor são as previsões para a Madeira neste sábado

Para este sábado, na Região, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade por nuvens altas a partir do meio da manhã. O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) de es-nordeste e está prevista uma pequena subida de temperatura. Os termómetros poderão chegar aos 25 graus no Porto Santo e aos 26 no Funchal.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte estão previstas ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros e na costa Sul ondas de sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar rpndará os 23/24ºC.