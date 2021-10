16 bombeiros combateram fogo na Calheta durante a noite

Foi uma noite trabalhosa para os Bombeiros Voluntários da Calheta. Dezasseis elementos desta corporação estiveram no combate a um incêndio durante a madrugada, que deflagrou numa zona florestal, no sítio do Rochão.

As chamas surgiram pelas 23h45 desta terça-feira e foram extintas por volta das 5 horas da manhã.

No local permanecem ainda oito bombeiros de prevenção, com três viaturas.

Não houve danos a registar.