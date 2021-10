Tome nota da agenda para este sábado

09:00-13:00 Campanha 'Causa Animal' (Vacinação), na Quinta Grande.

10:00 Tomada de posse dos órgãos autárquicos Câmara de Lobos. no MIM-Museu de Imprensa da Madeira.

10:15 O PCP realiza uma acção política para abordar a urgência do alargamento das políticas sociais, junto ao Mercado de Câmara de Lobos.

10:30 O Grupo Parlamentar do PS promove uma conferência de imprensa, na Ponta do Sol, junto à Câmara Municipal. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Carlos Coelho.

12:00 Tomada de Posse Junta de Freguesia do Monte (Idalina Silva), com a presença de Pedro Calado.

12:15 O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira visita o Centro Social das Comunidades Madeirenses, no Caminho Poço Barral, n.º 139, esperando contar com a vossa presença.

15:00 Instalação dos órgãos do Município de Porto Moniz, no Espaço Multiusos do Porto Moniz.

Cultura e entretenimento

15:00-17:00 A Câmara Municipal do Funchal realiza, sábado e domingo, a 7.ª edição do Festival Cultural Sénior, que decorrerá na sala de espectáculos do Teatro Municipal Baltazar Dias.

ACTUAÇÕES DE 'GRUPOS DA FLOR' - na Praça CR7

15:00-16:00 Actuação dos grupos Sorrisos de Fantasia 'Wonderland' e Turma do Funil 'O Mundo da Imaginação'.

16:30-17:30 Actuação dos grupos Sorrisos de Fantasia 'Wonderland' e Batucada da Madeira 'Maravilhosas flores do meu jardim'

18:00-19:00 Actuações dos grupos Poeira de Enigmas 'Semeando Sonhos' e Batucada da Madeira 'Maravilhosas flores do meu jardim'

18:00 A Orquestra Clássica da Madeira apresenta o ‘Concerto de Outono’, no Centro de Congressos da Madeira, com o maestro convidado Andrea Barizza.

21:00 Será exibida a fita ‘As andorinhas de Cabul’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal.

21:00 O espectáculo ‘Primeiro amor’ vai estar em cena, no Fórum Machico, no âmbito do Festival de Teatro do Grupo de Teatro de Machico.

18:00-20:00 No hotel NEXT, o Cloud Bar terá, das 18 às 20 horas, a selecção musical do DJ Nelson Caires.

19:30-23:30 No Galáxia Skybar [Savou Palace], entre a há ‘Best of 80s and 90s’ com o DJ Maurílio.

20:00-22:30 No Terreiro haverá música com a selecção musical do DJ Ryan.

22:00 O Grand Ballroom do Savoy Palace acolhe o jantar-concerto da cantora e compositora de jazz madeirense, Joana Machado.

- Concerto de Cristina Barbosa & Vítor Abreu, no Castanheiro Boutique Hotel.

- O 23 Vintage Bar promove festa ‘Back to the classics!’, com o DJ Celso Velosa.

- O clube Marginal, do Grupo Vespas, reabre com noite animada pela selecção musical do DJ Hernandez Sousa.

Desporto

FUTEBOL

15:00 AD Camacha defronta o Tondela em jogo da Taça de Portugal. no Complexo Desportivo da Camacha.

ANDEBOL

15h00 S. Mamede – Marítimo da II Divisão masculina de andebol.



16:00 CS Madeira vai tentar contrariar a sempre complicada equipa do Colégio de Gaia na retoma do campeonato nacional da I Divisão em seniores femininos de andebol.

17:15 Em Leça da Palmeira, o Madeira Andebol SAD mede forças frente ao conjunto local.

BASQUETEBOL

16:00 AD Galomar – Sampaense da Proliga.

HÓQUEI EM PATINS

19:00 Marítimo – Penafiel da III Divisão masculina.

- Torneio Internacional do CD São Roque (Campo do Encontro).

GOLFE

5.º Torneio NOS (Santo da Serra).

BADMINTON

- Pedro Portelas no Yonex Germain Ruhr sub-19 (Alemanha).

- Duarte Nuno Anjo no Cyprus International (Chipre)

- Tiago Berenguer e Leonor Yonex Germain Ruhr sub-15 (Alemanha).