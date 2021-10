Pedro Calado promete “proximidade, diálogo e defesa intransigente das causas sociais”

É a garantia de Pedro Calado. Proximidade. “O nosso projecto, o projecto do ‘Funchal Sempre à Frente’, distinguir-se-á pela proximidade, pelo diálogo e pela defesa intransigente das causas sociais”, garante no discurso por ocasião da tomada de posse do novo executivo camarário.

“Empreenderemos um trabalho conjunto, tendo em vista as melhores soluções para a cidade nos próximos quatro anos. Trabalharemos em articulação com as entidades governamentais regionais e nacionais, defendendo, com lealdade, os interesses e anseios de todos os funchalenses, sem excepção”, acrescentou.

“Connosco, não haverá discriminação para com nenhuma junta de freguesia. Trabalharemos com todas, em moldes iguais de cordialidade e realização, mantendo um diálogo cooperante, em prol do desenvolvimento harmonioso do nosso concelho”.