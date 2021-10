“Estamos cientes da grande responsabilidade”, diz Pedro Calado

Na tomada de posse do novo executivo camarário do Funchal, que está a decorrer na Praça do Município, Pedro Calado acaba de referir que “os funchalenses demonstraram, de forma clara e inequívoca, que exigiam um novo ciclo”. Por isso, garante estar “motivado e extremamente honrado por assumir, a partir de hoje, a presidência da Câmara Municipal do Funchal”.

“Sei perfeitamente que esta honra, a poucos concedida, traz consigo a enorme incumbência e o dever moral de não defraudar o passado e a obra realizada por grandes presidentes da Câmara Municipal que me antecederam, como foram, entre outros, o Dr. Fernão de Ornelas, o Professor Virgílio Pereira e o Dr. Miguel Albuquerque. Homens de grande valor e visão, que souberam enfrentar os desafios do seu tempo, e transformar o Funchal”, acrescentou Pedro Calado, no seu discurso.

“Estamos cientes da grande responsabilidade que se inicia a partir deste momento, mas grande é também a nossa vontade de estar à altura das expectativas e dos anseios de todos os funchalenses”, acrescentou, garantindo que o novo executivo camarário está “preparado”, prometendo “dedicação a 200% à cidade do Funchal”.