Estradas de ligação ao Norte do Curral das Freiras interrompidas

Devido ao mau tempo que se fez sentir na freguesia do Curral das Freiras durante toda a noite com chuva intensa e acompanhada de granizo, as estradas de ligação à parte norte da freguesia estiveram interrompidas durante duas horas na parte da manhã motivada pela queda de árvores e acompanhada por queda de pedras sendo necessário recolher a maquinaria ligeira para a sua desobstrução.



A situação com maior gravidade deu se no córrego do Pau Formoso sítio do Poco Furão que dada a carga de inerentes arrastado desde do topo da montanha até o alcaduto da estrada do Pico Furão resultou no seu intupimento transbordando de madrugada diversos inertes e águas atingindo uma casa desabitada e colocando em alerta máxima outras moradias.

Situação reportada de madrugada aos bombeiros e aos serviços de proteção Civil Municipais nomeadamente a Unidade Loval de Protecção Civil da responsabilidade da Junta de Freguesia que rapidamente com o recurso a maquinaria ligeira procederam a desobstrução e limpeza da estrada, situação reportada ao serviço das Hidráulicas da secretaria do Equipamento Social.