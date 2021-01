Madeira reclamou mais no Portal da Queixa

As queixas apresentadas por consumidores da Madeira no Portal da Queixa aumentou 63% entre 2019 e 2020, deu conta um relatório deste sítio, que em geral, em todo o país registou um aumento do número de entradas. O Portal da Queixa recebeu mais de 163 mil reclamações, um crescimento de 61,9% em relação a 2019 e uma média de 450 reclamações por dia. A par do aumento significativo no número de pessoas que reclamaram dos serviços, de referir a passagem para a liderança da categoria ‘Correio, Transporte e Logística’, que ultrapassou a habitual ‘Comunicações, TV e Media’.

O Portal da Queixa é uma plataforma online de reclamação cada vez mais procurada, a par do Livro de Reclamações Electrónico e da plataforma online da Deco Proteste. Nos resultados apurados pelo Portal da Queixa é possível ver que a categoria ‘Correio, Transporte e Logística tinha sido alvo de 10.647 queixas em 2019, subiu para 26.970 em 2020, um aumento de 153,31%, justificado por um maior recurso às compras à distância em ano de pandemia e confinamento.

‘Comunicações, TV e Media’, que em 2019 tinha sido apontada no Portal da Queixa 11.270 vezes, viu o número de reclamações aumentar para 17.719, um aumento de 57,22%.

Em terceiro lugar em todo o país surgem os ‘Serviços de Administração Pública’, com um aumento significativo também, de 9.184 para 16.602, o que representa uma subida de 80,77%. Nesta categoria, a Segurança Social e o Serviço Nacional de saúde foram dos mais visados, juntamento com o Instituto de Emprego.

De referir que em termos percentuais, o maior aumento percentual foi registado no ‘Comércio de Moda e Vestuário’, de 197,01%, fruto da passagem das 3.179 queixas em 2019 para as 9.442 em 2020.

Voltando a olhar para a Madeira, em 2019 tinham sido submetidas 960 queixas, um número que escalou para 1.561 em ano de pandemia. Não é possível ver quais as categorias e serviços em que os madeirenses mais reclamaram. A média é de quatro queixas por dia.

Na tabela dos 20 distritos e regiões autónomas, a Madeira surge em, 12.º lugar no maior número de queixas, à frente dos Açores. Lisboa, Porto e Setúbal são os distritos onde mais se reclama no Portal da Queixa, Bragança o que menos entradas registou nesta plataforma.