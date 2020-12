Carlos Teles destacou o papel de Cecília Cachucho à frente da Misericórdia da Calheta

Na cerimónia da tomada de posse dos novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta para o quadriénio 2021-2021, o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, destacou o papel realizado pelo provedora cessante, Cecília Cachucho e da sua equipa que terminou o mandado.

O autarca salientou que “teve o prazer de trabalhar, de conversar, de dialogar e no fundo de irmos à procura do mesmo objectivo que é servir não só as instituições que representamos, mas acima de tudo o nosso concelho”.

Adiantou ainda que “o trabalho foi profícuo e desde a primeira hora nas minhas funções senti que realmente tinha aqui uma colaboração e tentei que essa colaboração fosse recíproca e a verdade é que desde o primeiro momento trabalhamos muito bem e os resultados são bem visíveis e conseguimos atingir resultados que estão à vista”.

Carlos Teles relevou o papel que a instituição tem no concelho, referindo que podem continuar a contar com apoio da autarquia.

Concluiu dizendo que a área social é uma prioridade e que a cooperação nesta pandemia, onde o concelho da Calheta tem sabido responsavelmente lidar e a Santa Casa, é um exemplo disso e com responsabilidade soube ultrapassar estes momentos.