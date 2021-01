Militantes do PSD da Ponta do Sol tentam forçar Albuquerque a apostar em Lino Pita para candidato à Câmara

Há um grupo de militantes do PSD do concelho da Ponta do Sol, que tenta força Miguel Albuquerque a indicar Lino Pita - Lino Horácio Rocha Pita – para candidato do partido à presidência da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

Neste momento, está a ser enviado electronicamente aos militantes do concelho, um abaixo-assinado de ‘apoio à candidatura de Lino Horácio Pita’. O documento é dirigido ao presidente do partido, a nível regional, e pretender “dar conhecimento” da preferência dos militantes “e respectivas famílias, sobre o candidato do PPD/PSD à Câmara da Ponta do Sol”.

Lino Pita é, como o DIÁRIO noticiou no final de Setembro último, o preferido de Rui Marques, antigo presidente da referida autarquia e deputado, par candidato do seu partido.

Rui Marques pressiona Albuquerque na escolha do candidato à Câmara da Ponta do Sol Ex-presidente e actual deputado do PSD indica o candidato às Autárquicas "que recolhe mais apoio e simpatia" dos ponta-solenses

Lino Pita é engenheiro dos quadros da Câmara da Ponta do Sol e vereador eleito pelo PSD, no executivo municipal liderado por Célia pessegueiro do PS.

Eis, na íntegra, o que os subscritores dizem ao presidente do partido:

“Ex.mo Sr. Presidente do PSD Madeira, Dr. Miguel Albuquerque

Nós, abaixo assinados, vimos deste modo, dar conhecimento da nossa preferência e respetivas famílias, sobre o candidato do PPD/PSD à Câmara da Ponta do Sol.

Ser autarca e Presidente de Câmara, não é aparecer de vez em quando, sobretudo em alturas de campanha. Para tal cargo, é necessário alguém próximo da população, que esteja totalmente disponível e que se dedique a 100% ao Concelho e aos Munícipes. É importante ser conhecedor dos problemas que afetam o Concelho e os seus Munícipes, ser jovem (para conquistar a juventude e as faixas etárias mais baixas da sociedade ativa), ser de fácil trato, como também é importante as suas vivências no Concelho desde sempre... São nestas caraterísticas, que nós nos revemos e desejamos que o nosso próximo Presidente de Câmara possua.

Desta forma, julgamos que o Lino Horácio Rocha Pita encaixa perfeitamente no perfil traçado anteriormente, sendo engenheiro e funcionário da Câmara há cerca de 20 anos, acumulando experiência política pelos cargos exercidos como Deputado Municipal, Vereador, líder da JSD-Ponta do Sol durante vários mandatos, Presidente da Comissão Política dos Canhas e, em especial, como Presidente da Junta de Freguesia dos Canhas, onde realizou um excelente trabalho.

Temos a convicção que só com ele a candidato, o PPD/PSD terá condições de voltar a assumir a presidência da Câmara Municipal da Ponta do Sol.”

A quem concordar com o contudo, é pedido que carregue num botão que encaminha para o passo seguinte. Nele, é solicitado que a pessoa se identifique com o nome completo, número de identificação civil, idade, e a que freguesia pertence.