Polícia apanha no Funchal infectado que violou confinamento obrigatório

A PSP apanhou na manhã desta quinta-feira, um indivíduo infectado com Covid-19 que se ausentou do domicílio, na zona Oeste da cidade do Funchal, onde estava em confinamento obrigatório.

Segundo apurou o DIÁRIO, valeu um vizinho que, indignado, denunciou-o às autoridades. O alerta teve uma resposta pronta por parte da PSP que accionou os meios mais próximos do local, a tempo de interceptá-lo em flagrante, a circular na via pública.

O indivíduo foi encaminhado, sob escolta policial, para casa, e notificado do incumprimento das normas sanitárias assim como da obrigação de prosseguir o isolamento profiláctico enquanto tal for determinado pela autoridade de saúde.

Não se livra, porém, de um processo que já foi aberto pela PSP e encaminhado para o Ministério Público. Em causa está a prática de um crime de desobediência.

O comando Regional da PSP tem apealado aos cidadãos para que dêem conhecimento imediato às autoridades policiais perante a notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações e à identificação dos seus autores.