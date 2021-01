Dois feridos graves e dois feridos ligeiros no choque em cadeia em Santa Rita

Duas pessoas sofreram múltiplos traumatismos e são considerados feridos com alguma gravidade, na sequência do choque em cadeia que ocorreu esta manhã na via rápida, em Santa Rita. Também uma mulher e um bebé foram encaminhados para o hospital, mas aparentemente sem ferimentos.

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, o sinistro que envolveu três carros ocorreu pelas 9 horas e levou a que o trânsito fosse desviado para a saída da via rápida, antes da subida de Santa Rita.

A Cruz Vermelha Portuguesa enviou duas ambulâncias para o local, tendo prestado socorro aos dois feridos mais graves. Um deles necessitou ser desencarcerado do interior da viatura em que se encontrava. Para isso foi necessário o material de desencarceramento dos Bombeiros Sapadores do Funchal que também mobilizaram um carro de apoio e um outro veículo para espalhar farelo.

Já os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos transportaram para as urgências do Hospital do Funchal uma mulher e um bebé com cerca de 1 ano. Ambos aparentavam estar bem, mas dadas as características do acidente, foram levados a essa unidade de saúde.

A EMIR prestou socorro às vítimas. A PSP também esteve no local, bem como a Vialitoral.