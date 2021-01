“Não é compreensível que haja cortes” na agricultura

Miguel Albuquerque criticou a União Europeia por aplicar cortes ao sector primário e que vão penalizar também os agricultores madeirenses, conforme o DIÁRIO dá conta hoje na sua edição impressa.

O presidente do Governo Regional considera “incompreensível”, “sem sentido e sem nenhuma justificação” para que estas medidas fossem tomadas que prejudicam a “sustentabilidade económica das Regiões Ultraperiféricas”.

É uma reacção do chefe do executivo ao facto de Bruxelas ter decidido cortar 3,9% dos 29,4 milhões de euros que a Madeira recebe anualmente de apoio à agricultura.

O emagrecimento neste regime de apoio às Regiões Ultraperiféricas (RUP) no quadro comunitário do Programa de Operações Específicas para o Afastamento da Insularidade (POSEI) vai provocar um rombo de 5,7 milhões de euros na agricultura madeirense boa próximos cinco anos

As palavras do presidente do Governo Regional aconteceram durante uma visita a uma exploração agrícola, localizada na freguesia da Ponta do Sol.

A empresária agrícola beneficiou de apoios, na sequência de quatro candidaturas ao PRODERAM, as quais permitiram a prossecução de projectos de produção de banana biológica na Ponta do Sol, abrangendo uma área de 7 mil metros quadrados. A exploração apresenta uma produção anual de banana que ascende a 17.300 quilos.