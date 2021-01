Miguel Albuquerque visita exploração agrícola na Ponta do Sol

O Presidente do Governo Regional visita sábado, 23 de Janeiro, pelas 11 horas, uma exploração agrícola localizada no Sítio das Adegas – Estrada Regional 222, na freguesia da Ponta do Sol.

A empresária agrícola beneficiou de apoios, na sequência de quatro candidaturas ao PRODERAM, as quais permitiram a prossecução de projectos de produção de banana biológica na Ponta do Sol, abrangendo uma área de 7 mil metros quadrados, assim como a plantação de maracujá e hortícolas ao ar livre em 1.600 metros quadrados de terreno em Santo António, Funchal.

A exploração situada na Ponta do Sol apresenta uma produção anual de banana que ascende a 17.300 quilos.