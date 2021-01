Europa corta 5,7 milhões em apoios à agricultura é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Bruxelas decidiu reduzir 3,9% do fundo destinado ao desenvolvimento rural da Madeira. Emagrecimento do POSEI implica a perda de 1,15 milhões de euros por ano até 2027.

Outro dos assuntos em destaque está relacionado com os estudantes que estão em dificuldades para regressar a casa. A interrupção das aulas no continente está a provocar uma forte procura pelos escassos voos disponíveis. A subida dos preços das viagens já se faz sentir.

Ainda sobre as ligações aéreas, o DIÁRIO revela que o aperto das medidas na Europa condiciona retoma turística das principais companhias aéreas e que as comunidades madeirense e britânica acusam impacto da suspensão das ligações ao Reino Unido.

Saiba também, este sábado, que 154 alunos e professores estão em confinamento. Albuquerque insiste no ensino presencial no 1.º e 2.º ciclos e lembra que a Covid afectou apenas 3,5% dos alunos.

Ainda sobre as escolas, fique ainda a saber que o presidente da autarquia de Santa Cruz, Filipe Sousa, pediu para fechar as escolas do concelho, um pedido que, entretanto, deu briga entre a Câmara e o Governo. Isto num dia em que a Madeira registou 123 casos positivos de covid-19.

Na edição deste sábado, o DIÁRIO dá também conta de que existem mais de 500 ajudantes domiciliárias à espera de vacina e que há multas até 10 mil euros para infractores da pandemia.

