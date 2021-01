Pista de patinagem nos Prazeres cria nova centralidade desportiva na Região

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, o investimento do Governo Regional no parque desportivo, que é agora reforçado com a construção da pista de patinagem dos Prazeres.

Numa iniciativa realizada junto ao local, onde já decorrem as obras, o deputado Nuno Maciel sublinhou que esta infraestrutura deverá ficar concluída até final do verão deste ano. A obra resulta “do empenho e o do envolvimento da população na escolha deste investimento”, uma vez que foi a ideia mais votada pelos madeirenses, de entre as propostas supramunicipais submetidas a sufrágio no Orçamento Participativo da Região.

O deputado realçou que se trata de um investimento que ascende a 600 mil euros e que vem dotar a Região de uma segunda pista de patinagem de velocidade, desta vez na zona oeste, permitindo que os atletas e os clubes regionais possam ter uma alternativa à pista do Faial, para além de dotar a Região de condições para receber provas do circuito internacional desta modalidade.

“Na verdade, esta infraestrutura é, do ponto de vista técnico, uma pista mais evoluída, uma vez que permite patinar e curvar com mais velocidade, dadas as suas especificidades e características”, disse o social-democrata, salientando que, não só o parque desportivo regional fica mais enriquecido e descentralizado, como também se fomenta uma nova centralidade desportiva na freguesia dos Prazeres e no concelho da Calheta.

Nuno Maciel ressalvou ainda o contributo da Câmara Municipal da Calheta para a concretização da nova pista de patinagem, através da cedência dos terrenos e dos custos da elaboração do projecto.