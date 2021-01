‘Lobo Marinho’ perdeu quase um terço dos viajantes é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. A Porto Santo Line transportou 243.374 passageiros em 2020, menos 31,76% face a 2019, representando uma quebra de vendas superior a 3 milhões de euros. É preciso recuar 18 anos para encontrar um número tão baixo nas ligações entre ilhas.

Outro dos assuntos em destaque está relacionado com a chegada de três doentes com covid-19 do continente à Região, sendo este um transporte complexo que levou cinco horas. Isto num dia em que a Madeira registou ontem mais 88 casos de infeccção e duas mortes associadas à doença.

O nosso matutino dá ainda conta de que três meses sem jogar têm sido combatidos com treinos intensos. No entanto, um trimestre sem jogos não retira motivação às equipas femininas do CAB e do Madeira SAD, que vão ficar mais três semanas proibidas de competir.

Saiba ainda que o Governo Regional paga as faltas dos pais e que serão abertas no final de Fevereiro as candidaturas aos apoios para os encarregados de educação de crianças com menos de 12 anos.

Fique também a par de que a Madeira é a 1.ª região do Mundo no programa escolar da Microsoft.

