PS elogia trabalho de preservação do património na Ponta do Sol

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira enalteceu, hoje, o trabalho que o executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol tem vindo a realizar ao longo deste mandado no que diz respeito à preservação e valorização do património do concelho.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, o deputado Carlos Coelho, natural daquele município, sublinhou que a recuperação e preservação do património na Ponta do Sol tem sido claramente uma das apostas do executivo do PS ao longo dos últimos três anos. O parlamentar deu como exemplos a recuperação de fontenários, a reactivação do troço do Caminho Real n.º 28, que liga a vila da Ponta do Sol ao Livramento, a recuperação do Relógio de Água, nos Canhas, a recuperação de Capelas, nomeadamente as de Santo António e do Jangão, a recuperação do miradouro da vila, junto à câmara municipal e, mais recentemente, a requalificação da zona dos Fregueses Novos, que sofreu uma intervenção profunda.

Neste último caso, Carlos Coelho explicou que se tratava de uma área com terrenos baldios e que está a ser transformada numa zona de lazer, tendo sido recuperadas pontes antigas e requalificada a zona envolvente, com espaços ajardinados, um novo fontenário, nova iluminação pública, uma nova paragem de autocarros e estacionamentos ordenados. Uma obra que, além de cumprir com o objectivo fundamental de preservar o património, acaba também por valorizar a área envolvente e toda a comunidade local, referiu o deputado.

Além destes investimentos necessários para o bom funcionamento do concelho, a Câmara “reforçou as verbas para o social, entregou equipamentos informáticos aos alunos e realizou uma série de outras iniciativas que pretendem atenuar os efeitos negativos desta pandemia”, explicou Carlos Coelho, salientando que “se não fosse o boicote do PSD local, muito mais poderia ser feito”, tal como “a zona envolvente ao solar dos Esmeraldos, na Lombada, que permitiria melhorar a circulação e dar uma nova cara àquele local que é muito procurado por turistas e madeirenses”. Foram igualmente recusados outros dois investimentos essenciais para o concelho e que seriam também um estímulo para o tecido empresarial.

O deputado ponta-solense lamentou também a “inércia do Governo Regional” no que diz respeito ao património que está sob a sua responsabilidade, apontando para a lagoa do Lugar de Baixo, sob a tutela da Sociedade de Desenvolvimento Ponta do Oeste, que “continua ao fim de tantos anos ao abandono e sem uma solução à vista para lhe devolver a dignidade de outros tempos”.