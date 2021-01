29 universitários de volta à Madeira testaram positivo à covid-19 no segundo teste

No período do Natal o segundo teste obrigatório realizado entre o 5º e o 7º dias após o desembarque, feito aos estudantes do Ensino Superior que regressaram no final do ano à Madeira, detectou 29 casos positivos.

Dado avançado esta manhã pelo presidente do Governo Regional, à margem de visita a exploração agrícola situada no Caminho de Ferro, freguesia do Monte.

Recorde-se que actualmente a mesma recomendação de dupla testagem mantém-se em vigor.