“Pesadíssima derrota” da esquerda radical “é bom para a democracia”

Ainda em jeito de leitura aos resultados das Presidenciais, Miguel Albuquerque destaca que “os candidatos da esquerda radical, da esquerda autoritária, tiveram uma pesadíssima derrota”.

A começar por Ana Gomes que “teve um resultado catastrófico” quando o objectivo era levar a eleição a uma 2ª volta. O mesmo em relação à “senhora do Bloco de Esquerda, a tal que gosta da Venezuela, que acha que a Venezuela é um regime democrático perfeito, teve uma derrota contundente”. Além do candidato do Partido Comunista, João Ferreira, “que teve também uma grande derrota”, o que no entender do presidente do Governo Regional e do PSD Madeira “é muito bom para a democracia”.