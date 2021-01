Albuquerque concorda com a vacinação aos políticos

O presidente do Governo Regional admitiu que a exemplo dos órgãos de soberania a exercer funções em território continental os titulares de cargos políticos vão ser vacinados nesta segunda fase seguindo as orientações da Direcção Geral de Saúde ainda que não saiba quando acontecerá, disse esta tarde à margem de uma visita a uma unidade fabril no parque empresarial da Ribeira Brava.

Na nova fase da vacinação estão os titulares de órgãos de soberania: Presidência da República, Governo, deputados e funcionários da Assembleia da República. Estão também os membros dos órgãos das regiões autónomas, presidentes de câmara, a provedora de justiça, os membros do conselho de estado e a magistratura do ministério público

Miguel Albuquerque confirmou ter falado ontem com o primeiro-ministro, António Costa, no entanto não se alongou o que terá falado.

O governante falava durante a visita à nova unidade de produção da empresa Uaucacau, localizada no Parque Empresarial da Ribeira Brava, pavilhão 17, criada em Outubro de 2020, e vem permitir um aumento substancial da capacidade de produção.

Com esta nova unidade de produção, a empresa pretende apostar na exportação, designadamente através da revenda junto de novos parceiros.

A par do aumento de produção, a nova unidade assegura igualmente as necessárias condições de temperatura para a produção de chocolates, assim como o seu armazenamento.

A Uaucacau dedica-se à produção de chocolates, com os mais elevados padrões de qualidade, privilegiando a utilização de matéria-prima regional, na medida em que introduz produtos como o Vinho Madeira, a Ginja, a Poncha, o Mel-de-Cana, o Maracujá, a Banana, a Pitanga e a Manga, entre outros, no sabor dos chocolates. O de Maracujá é o mais vendido e já foi premiado.