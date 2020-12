Derrocada impede circulação entre o Arco de São Jorge e a Boaventura

Houve uma derrocada na boca do Túnel Duarte Pacheco que liga o Arco de São Jorge à Boaventura, tomando impossível a circulação entre as duas freguesias.

Também por aqui não para de chover desde madrugada.

Nélio Gouveia, presidente da Junta do Arco teme que as obras da nova rotunda da Via Expresso possa trazer problemas de maior. Uma escavação que estava em curso criou uma espécie de lagoa, havendo o risco da mesma colapsar e inundar as casas que ficam no nível inferior. Já esteve uma máquina no local a tentar aliviar a pressão da água e preparam a intervenção de maia escavadoras. Para já não há populaçoes afectadas.