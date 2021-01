Balão panorâmico no Funchal foi notícia há 18 anos

A 26 de Janeiro de 2003, há precisamente 18 anos, o DIÁRIO noticiava uma nova atracção no centro da cidade do Funchal: um balão esférico panorâmico que subia 150 metros, no sentido vertical, podendo levar até 30 pessoas de cada vez, para apreciarem o anfiteatro funchalense.

Miguel Albuquerque, então presidente da Câmara Municipal do Funchal, olhava para esta aposta como “mais um complemento e mais uma oferta de atracção”, para aumentar as alternativas de diversão na capital madeirense.

O projecto foi pensado para ser construído junto ao "barco dos Beatles", mantendo-se no local, os balneários públicos, bem como a pista de "skate". Na mesma zona haverá um pequeno museu que servirá para a promoção de produtos tradicionais e actividades diversas.

Recorde a notícia sobre o balão panorâmico no Funchal: