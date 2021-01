Hoje é notícia

A União Democrata-Cristã (CDU), partido da chanceler alemã, Angela Merkel, escolhe hoje o sucessor de Annegret Kramp-Karrenbauer na liderança do partido, com três candidatos na corrida e ainda muitas dúvidas sobre quem sairá vencedor.

Sexta-feira, primeiro dos dois dias do congresso, Merkel apelou à unidade e deixou entender que prefere um candidato moderado para a liderança da CDU, como Armin Laschet, defendendo que a força política conservadora alemã deve manter-se ao centro, numa altura em que se crê também na possibilidade de o partido virar à direita, com Friederich Merz.

Espera-se que os 1.001 delegados ao congresso, adiado várias vezes devido à pandemia de covid-19, possam eleger entre Laschet, Merz, um liberal favorável a uma viragem à direita, e Nornert Rottgen, um 'outsider' especialista em política externa.

Se nenhum dos três conseguir maioria na primeira volta, os dois mais votados terão de enfrentar uma segunda.

"Espero que seja eleita uma equipa que tome em mãos o destino do nosso orgulhoso partido e que encontre depois com todos os seus membros as respostas certas para os desafios do futuro", disse sexta-feira a chanceler, numa mensagem em formato virtual, no que foi interpretado como uma preferência por Laschet, considerado um centrista.

Trata-se de um congresso em que tudo ainda permanece em aberto, apesar de os delegados parecerem preferir o caminho da continuidade, depois de Merkel deixar a liderança do Governo com um confortável primeiro lugar nas intenções de voto (36%).

As eleições legislativas estão marcadas para 26 de setembro, mas o congresso da CDU, que dita a abertura do ano político na Alemanha, é um passo decisivo para o partido conservador.

Os resultados da eleição para a liderança da CDU serão conhecidos hoje à tarde e o vencedor deverá ser o candidato a chanceler nas eleições legislativas previstas para setembro, quando Angela Merkel cessa funções depois de 16 anos como chefe de governo.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os 'designers' Miguel Vieira e David Catalán apresentam, em formato digital, as novas coleções outono-inverno 2021/2022 no calendário oficial da Semana da Moda de Milão.

A coleção do criador David Catalán, intitulada "Reworks", vai ser apresentada, hoje às 11:00 (10:00 em Lisboa). De acordo com o 'designer', é uma coleção desenvolvida em função das necessidades do 'workwear' misturadas com o guarda-roupa clássico.

A apresentação da nova coleção do 'designer' Miguel Vieira também acontece hoje e o desfile está agendado para as 15:00 (14:00 em Lisboa).

A nova coleção outono-inverno 2021/2022 deste 'designer' tem por nome "ADN" com aposta em materiais como a lã, caxemira, alpaca e tecidos de camisaria.

DESPORTO

A seleção portuguesa de andebol procura hoje, frente a Marrocos, a segunda vitória no Mundial2021, no Egito, e garantir a qualificação para a segunda fase, depois do triunfo na estreia sobre a Islândia, por 25-23.

Depois de vencer o adversário teoricamente mais difícil no grupo F, a seleção portuguesa mede forças com Marrocos, que vem de uma derrota pela margem mínima com a Argélia (24-23) e que, se somar novo desaire, fica em posição muito difícil para se apurar.

Portugal lidera o grupo F da fase preliminar, com os mesmos dois pontos da Argélia, segunda colocada. Marrocos é terceiro e a Islândia quarta, ainda sem pontuar. Passam à fase seguinte os três primeiros, com os pontos somados nos jogos entre si.

O Sporting de Braga procura hoje aproximar-se do pódio da I Liga portuguesa de futebol no campo de um surpreendente Paços de Ferreira, que está na luta pelo acesso às competições europeias, na 14.ª jornada.

Na Mata Real, esta temporada, para já apenas o Sporting conseguiu chegar à vitória, embora seja um terreno de boa memória para o Sporting de Braga, com goleadas nas últimas três vezes que lá atuou (5-1 em dois jogos e 4-1 em outro).

O Paços de Ferreira, que não perde há quatro jogos para a I Liga, tendo mesmo vencido os dois últimos, está no quinto lugar, a cinco pontos do Sporting de Braga, e tem apenas dois de vantagem sobre Vitória de Guimarães, sexto, que também hoje recebe o Farense.

O Paços de Ferreira-Sporting de Braga está agendado para as 15:30, enquanto o Vitória de Guimarães--Farense tem início marcado para as 18:00.

No último jogo dia, às 20:30, o Tondela, 15.ª classificado, com 12 pontos, recebe o Boavista, 17.º e penúltimo, com 11, com o técnico Jesualdo Ferreira à procura do primeiro triunfo no comando dos 'axadrezados'.