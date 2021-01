Curta vantagem dá ‘Confiança’ ao Funchal

Uma sondagem da Eurosondagem para o DIÁRIO revela que, se as eleições autárquicas se realizassem hoje, a 'Confiança' teria curta vantagem no Funchal. A sondagem revela bipolarização acentuada e coloca a coligação de Miguel Silva Gouveia na dianteira das eleições autárquicas para o Funchal, perante indefinição da aliança PSD/CDS. esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 14 e 15. Ainda no âmbito das eleições, a dois dias das ‘presidenciais’, 61,8% prometem reeleger Marcelo.

A maior mancha gráfica desta nossa primeira página vai para o aumento de agentes na rua. Mais 200 polícias para as ruas, já a partir de segunda-feira. O Comando da PSP mobiliza agentes dos serviços internos para reforçar a fiscalização das medidas sanitárias, com instruções para multar e encerrar estabelecimentos reincidentes. Essa é uma das indicações do Governo Regional, que proibiu o consumo de bebidas alcoólicas de pé e à porta de bares e restaurantes. Os números da Região revelam que há 156 novos casos positivos de covid, igualando o máximo diário. As notícias sobre covid-19 para ler entre as páginas 4 e 8.

Já nas páginas 22 e 23 falamos sobre como a Extracção de areia baixou sete vezes em 16 anos. Este é o nosso fact-check de hoje.

No desporto, destaque para a derrota do CD Nacional em Guimarães e como Quaresma fez a diferença. A crónica deste jogo que terminou 1-3 para ler nas páginas 18 e 19.

Por fim, o último destaque vai para a Cobrança de rendas suspensa por seis meses. A isenção beneficia 18 mil inquilinos da IHM e terá impacto de 2,85 milhões de euros. Leia mais na página 16.

