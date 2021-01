Ponta do Sol registava afluência de quase 34% às 16 horas

A votação para estas eleições Presidenciais de 2021 está a decorrer de forma natural e sem qualquer incidente no concelho da Ponta do Sol, com a afluência às urnas a atingir os 33,98% às 16 horas. De um total de 9.917 eleitores inscritos, 3.370 já tinham exercido o direito de voto.

Segundo a presidente da Câmara Municipal, Célia Pessegueiro, uma vez que havia a possibilidade de aumentar o número de mesas, "foi o que fizemos, para que todas as mesas tivessem menos de mil eleitores", referiu, passando de 7 para 12 mesas nas 3 freguesias, sendo que na Madalena do Mar não havia necessidade de alteração.

"Com estas 12 mesas conseguimos que não haja filas, o tempo de espera quase nulos e, pontualmente, 5 ou 10 pessoas à espera, mas a fluir muito bem", afiançou, o que para a autarca "é satisfatório porque, apesar de todas estas contingências, as pessoas vêm preparadas" e são poucos os que não trazem a caneta de casa. "As pessoas perceberam bem a mensagem nos cuidados a ter para esta eleição", concluiu.

Em termos concretos, a duas horas do fecho das urnas já tinham votado 222 eleitores na Madalena do Mar (36,03% dos eleitores inscritos), enquanto que nos Canhas já tinham deitado o voto na urna 1.484 eleitores (34,04% do total) e na sede do Concelho, a freguesia de Ponta do Sol registava 1.664 votantes (33,69%).

Refira-se que há cinco anos (Presidenciais de 2016), as urnas fecharam com participação de 40,39% de votantes, estando na altura 9.737 eleitores inscritos, oque significa que votaram 3.933 eleitores.