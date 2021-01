Duas novas cadeias de transmissão detectadas no Porto Santo

Foram detectadas duas novas cadeias de transmissão no Porto Santo, ilha que conta actualmente com 15 casos activos de Covid-19. A informação foi veiculada ao DIÁRIO pelo delegado de saúde local, Rogério Correia, precisando que um dos casos foi detectado na operação de rastreio montada no aeroporto, tratando-se uma pessoa natural de São Tomé e Príncipe que cumpre isolamento em unidade hoteleira. "Esta cadeia é importada, porque temos de incluir todos os colegas desta pessoa, que ficaram em vigilância".

Já a outra cadeia de transmissão restringe-se a quatro porto-santenses e poderá estar relacionada com as festividades de Ano Novo, segundo precisou Rogério Correia.

Actualmente com 53 pessoas em vigilância activa, o Porto Santo contabiliza quatro cadeias de transmissão activas. "Já recuperámos três e apareceram mais estas duas", explicou o também director do centro de saúde da Ilha Dourada.