PSP perseguiu e deteve ladrão com cocaína durante recolher obrigatório na Madeira

Um indivíduo de 40 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, na madrugada deste último domingo, pelos crimes de furto em estabelecimento, condução perigosa, resistência e coacção sobre funcionário, posse de arma proibida, tráfico de estupefacientes e falsificação de documento. Uma notícia avançada pelo DIÁRIO na edição impressa de hoje.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, durante o recolher obrigatório os agentes detectaram uma viatura com matrículas falsas a circular nas zonas altas da cidade do Funchal e tentaram travá-la.

O homem foi mandado encostar mas desobedeceu às autoridades e fugiu “conduzindo de forma imprudente, em excesso de velocidade e em desrespeito pela sinalização imposta, por várias artérias da cidade, acabando por ser interceptado numa barreira policial, após recurso efectivo a arma de fogo como forma de advertência”.

Foi submetido a uma revista sumária, tendo na sua posse uma caixa de material furtado numa obra de construção civil, uma arma proibida e 50 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por cocaína, informou a PSP.

O suspeito recolheu aos quartos de detenção do CR PSP Madeira tendo sido presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal no dia de hoje, saindo em liberdade com termo de identidade e residência após sujeição a 1.º interrogatório judicial.