Investimentos em curso na freguesia do Caniço

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, juntamente com os vereadores Dúlio Freitas, Miguel Alves, Jaime Silva, bem como o presidente da junta de freguesia do Caniço, Milton Teixeira, e os técnicos responsáveis pelas obras públicas da Câmara Municipal, visitaram esta tarde a freguesia do Caniço para definir o plano de trabalhos com vista a repavimentação de diversos arruamentos, nomeadamente no Centro do Caniço, Caniço de Baixo e Garajau.

Segundo a autarquia os trabalhos irão iniciar-se dentro de 15 dias, e irá abranger, nomeadamente as seguintes ruas e zonas:

Rua Padre Agostinho de Freitas; Praça de Táxis; Rua da Falésia; Travessa da Falésia; Travessa D. Francisco Santana; Travessa Cais Oliveira; Caminho Velho Tendeira (entre o Bar Moega e o Bar Assomada); Caminho Velho Oliveira; Travessa do Caneiro; Parque estacionamento e arruamento junto ao Edifício Cedro.

De referir que, paralelamente, os serviços municipais já estão a preparar o procedimento contratual com vista a repavimentação da Estrada do Serralhal e da Estrada do Moinhos/Assomada, ambas na freguesia dom Caniço.