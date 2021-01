Preços dos combustíveis voltam a subir esta semana

Se acordou esta manhã com o depósito do carro a precisar de um reforço ou se, entretanto, enquanto lê esta notícia, já o fez, saiba que houve uma ligeira, mais uma alteração aos preços dos combustíveis, cujos preços são controlados pelo Governo Regional e aplicados semanalmente e obrigatoriamente pelos revendedores nos postos de combustíveis.

Assim, segundo as contas do GR, esta semana os três combustíveis passam a custar mais 0,019 cêntimos de euro, 0,016 cêntimos de euro e 0,014 cêntimos de euro, respectivamente para a gasolina super sem chumbo de 95 octanas, para o gasóleo rodoviário (ou simples) e para o gasóleo colorido e marcado (agrícola).

Na prática, se até domingo à noite pagou estes preços máximos de venda ao público - Gasolina super sem chumbo IO 95..... € 1,411 por litro; Gasóleo rodoviário......€ 1,203 por litro; Gasóleo colorido e marcado......€ 0,699 por litro, então saiba que agora estes são os preços: Gasolina super sem chumbo IO 95 .....€ 1,430 por litro; Gasóleo rodoviário ......€ 1,219 por litro; Gasóleo colorido e marcado .......€ 0,713 por litro.

Estes são os preços que vão vigorar em todos os postos de combustível da Madeira durante esta semana, pelo menos até às 23h59 do próximo domingo, 31 de Janeiro.

Refira-se que estes três combustíveis representam quase 44% dos mais de 195,7 milhões de litros e quilogramas dos mais diversos combustíveis vendidos e consumidos na Madeira até ao 3.º trimestre do ano passado.

Se nos cingirmos aos combustíveis líquidos ou gasosos (GPL), ou seja os que servem para encher depósitos de combustão em terra, no ar ou no mar, os três combustíveis cujo preço máximo é controlado administrativamente pelo GR valem um total de quase 88% dos combustíveis consumidos nos primeiros nove meses do ano passado.

Há um ano, ou seja em 2019, de todos os combustíveis consumidos na Região, esses três valiam 43%, mas se nos cingirmos aos de combustão (para atestar depósitos de viaturas, barcos e aviões), então o seu peso valia menos, cerca de 84%.