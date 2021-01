Paulo Cafôfo felicita Marcelo e lembra que Albuquerque "abriu as portas" a Ventura

"Muito eleitorado do PS votou em Marcelo Rebelo de Sousa e muito eleitorado do PSD votou em André Ventura", conclui Paulo Cafôfo numa análise aos resultados eleitorais na Região.

O líder socialista regional, apoiante assumido de Marcelo, a quem já enviou felicitações, também destaca a participação dos eleitores, no país e na Região, numas eleições em que havia o risco de uma grande abstenção.

"Era importante velar pela saúde da Democracia", afirma Paulo Cafôfo que diz que os madeirenses contrariaram a posição de Miguel Albuquerque que defendia o adiamento das eleições.

"Este resultado significa que o eleitorado madeirense reconheceu o papel do Presidente da República em relação à Madeira", afirma o líder do PS-M que lembra que Marcelo Rebelo de Sousa "esteve sempre presente" quando a Região precisou.

Marcelo, afirma, é o mais "preparado" para os desafios que o país enfrenta e é o "promotor da estabilidade e do diálogo social".

Sobre o resultado de André Ventura na Região, responsabiliza Miguel Albuquerque que lhe "abriu as portas". Só na última semana o presidente do Governo Regional e do PSD-M assumiu o apoio a Marcelo, depois de ter admitido ser candidato e de ter sido "convidado por André Ventura para ser o seu mandatário".

Paulo Cafôfo não tem dúvidas que, em relação aos partidos e candidatos que ameaçam a Democracia é preciso saber "de que lado estamos".