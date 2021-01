É proibida a venda ou entrega ao postigo de qualquer bebida, incluindo café, nos estabelecimentos alimentares que estão autorizados a praticar 'take away'.

É também proibida a permanência e o consumo de bens alimentares à porta ou na via pública, nas imediações dos estabelecimentos do ramo alimentar.

Os espaços de restauração em centros comerciais passam a estar encerrados.

São proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações que promovam a deslocação e a concentração de pessoas.

É proibida a permanência em espaços públicos de lazer, tais como jardins.

Está proibida a circulação entre concelhos ao fim-de-semana.

Aos municípios foi pedido para limitar o acesso dos cidadãos a espaços públicos onde pode existir grande concentração de pessoas, como frentes marítimas e equipamentos desportivos.

Estas são algumas das novas medidas de combate à pandemia no âmbito do confinamento geral, que estão a ser anunciadas pelo Primeiro-Ministro, António Costa, numa altura em que se "vive o momento mais grave desta pandemia" e quando "está em causa a saúde e a vida de cada um de nós".

O anúncio das mais recentes restrições foi feito após um Conselho de Ministros extraordinário. O Governo da República decidiu apertar as medidas de combate à pandemia ao fim do quarto dia de confinamento, no país.

António Costa informou ainda que as escolas vão manter-se abertas em ensino presencial, lembrando que "as ondas de crescimento de pandemia" ocorreram em tempos de pausa lectiva.

Já as Actividades de Ocupação de Tempos Livres (ATL) voltam a reabrir, depois de terem sido encerradas na semana passada por decisão do Governo.