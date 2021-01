Mandatária de Ana Gomes destaca que 90% dos madeirenses votaram em candidatos democráticos

A mandatária da candidatura de Ana Gomes na Madeira, Elisa Seixas, manifestou-se “preocupada” com o facto do candidato da extrema direita aparentemente vá ficar em segundo lugar na Região, mas, ainda assim, salientou que “mais de 90% da população vota em candidatos apoiados por partidos democráticos”.

No plano nacional, os resultados vão ao encontro daquilo que a deputada do PS-Madeira esperava: “O Professor Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito à primeira volta e com resultados que aparentemente vão ser bastante substanciais, o que é normal nos segundos mandatos. Na história das eleições presidenciais não temos tido outro comportamento desde que votamos para a Presidência da República”.

Por outro lado, Elisa Seixas espera que a candidatura de Ana Gomes fique em segundo lugar. Independentemente desse facto, a mandatária regional destacou “a coragem de Ana Gomes” por aceitar entrar “num embate do qual sabia, à partida, que não sairia vencedora. “Porque viu o perigo de uma extrema-direita que tende a crescer em Portugal, decidiu atravessar-se, que é o que ela tem feito ao longo de todo o seu percurso. O percurso público que temos de Ana Gomes, mesmo antes de entrar numa vida partidária activa, é de alguém que sempre se atravessou relativamente aos inimigos da Democracia”, referiu Elisa Seixas, que fez questão de deixar um “profundo agradecimento pessoal enquanto cidadã, republicana e democrata pela coragem que a Ana Gomes teve”.

Por último, a deputada socialista considera que a comunicação social deve fazer uma reflexão após este acto eleitoral: “Eu considero que zelar pela Democracia é uma tarefa de todas e todos nós e acho que a extrema-direita foi nestas eleições a coqueluche de uma parte da comunicação social, que parece que ignorou os sinais que nos chegam de outras paragens, como são os casos dos EUA e do Brasil. Este tipo de extrema-direita não poupa ninguém, nem a comunicação social. Eu percebo que a questão das audiências seja importante mas, de repente, durante algum tempo, parecia que o principal candidato era o candidato da extrema direita e isto obviamente também tem consequências”.