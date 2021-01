José Manuel Rodrigues felicita Marcelo

"Parabéns Presidente Marcelo- foi uma vitória clara e inequívoca e demonstra o bom senso dos portugueses que deram uma grande lição, com milhões a irem votar, contrariando todas as previsões de uma elevadíssima abstenção", escreveu José Manuel Rodrigues na sua página no Facebook.

O presidente do CDS/PP-Madeira e da Assembleia Legislativa considera que o Presidente da República "tem pela frente a tarefa de orientar juntamente com o Governo o controlo da pandemia e a recuperação económica e social e a responsabilidade de restaurar a Autoridade do Estado".