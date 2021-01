Segundo lugar na Madeira impulsiona Chega para autárquicas

“Este resultado dá-nos boas expectativas para as eleições autárquicas”, afirmou Fernando Pereira Gonçalves, crente de que se André Ventura tivesse vindo em campanha à Madeira os resultados seriam ainda melhores para o candidato apoiado pelo Chega. André Ventura conseguiu o segundo lugar na Região, e em relação aos resultados por concelhos, apenas em Machico ficou em terceiro lugar, tendo superado Ana Gomes nos outros dez Municípios. O também líder do Chega conseguiu 9,9% do total de votos, 10.646 votos.

Para o líder da Direcção Política Regional do Chega, o resultado na Madeira foi o esperado, o segundo lugar, só não conseguiram o segundo objectivo, que era obrigar Marcelo Rebelo de Sousa a uma segunda volta nas eleições. Com as contagens ainda a decorrer em alguns distritos, o representante do Chega na Madeira diz que estão no bom caminho para conseguir o segundo lugar também a nível nacional.

“Temos que trabalhar agora para ter bons resultados”, diz, com os olhos já postos no futuro, nas eleições de Outubro. Por agora estiveram a trabalhar para as presidenciais.

Voltando aos resultados desta noite, destaca: “Só num dos concelhos é que ficámos em terceiro lugar, com uma diferença de 38 votos, em Machico. O resto dos concelhos ficámos em segundo lugar, que era o nosso objectivo, ficar sempre à frente da Ana Gomes”.

Fernando Pereira Gonçalves vê os resultados na Madeira como a prova de que os eleitores estão “conscientes das dificuldades que o país atravessa e das constantes alterações e preocupações que o Presidente da República não teve em conta para com a Madeira”. Representam também que a mensagem de André ventura passou, defendeu, embora neste contexto de pandemia não tenha sido fácil, nem para este nem para os outros candidatos.

Se tivesse vindo à Madeira, Fernando Pereira Gonçalves acredita que os resultados teriam sido melhores. “Eu acredito que o resultado seria mais expressivo. Temos uma diferença na ordem dos 2.200 votos em relação à Dra. Ana Gomes, acredito que esta diferença seria muito maior”.

Para quem teme uma radicalização e um aproximar a extrema-direita, esclarece: “Eu não acho que o partido nem que o Dr. André Ventura tenha quaisquer ideias de extrema-direita. O Dr. André ventura defende e coloca em público aquilo, e estamos a ver pelo resultado eleitoral, que são as dificuldades dos portugueses. Não é de nenhum modo de extrema-direita. É aquele candidato que diz aquilo que muita gente diz em privado, é o candidato que não tem medo de falar dos assuntos que preocupam os portugueses”, esclareceu.