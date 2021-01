Madeira com 125 novos casos e já conta com 84 pessoas em internamento

Segundo o relatório epidemiológico divulgado esta noite pela Direcção Regional de Saúde, trata-se de 6 casos importados (4 provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 da Região Centro de Portugal e 1 de São Tomé e Príncipe) e 119 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos, decorrendo em continuidade, as investigações epidemiológicas dos casos.

Ainda assim, faz notar, que hoje há mais 86 casos recuperados, passando a região passa a contabilizar 2.365 casos recuperados de COVID-19.

A DRS reporta ainda mais 1 óbito, passando a contabilizar a Região a contar, até à data, com um total de 32 óbitos associados à COVID-19, tal como anunciado minutos antes pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

32.ª morte por covid-19 aconteceu hoje na Madeira Homem de 86 anos é a mais recente vítima na Região

Com os novos casos, retirando os recuperados, são agora 1.913 os casos activos, dos quais 113 são casos importados e 1.800 são casos de transmissão local.

Outra nota de realce são os casos de hospitalizações, mais 10 do que no dia anterior. "Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que 84 pessoas se encontram hospitalizadas (80 pessoas em Unidades Polivalentes e 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 44 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio".

Diz ainda a DRS que no total, "há 280 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso".

Com mais de 33 mil chamadas recebidas, o total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a exactos 33.139 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 2.649 atendimentos. Há ainda a contabilizar 2.201 pessoas a serem acompanhadas pelas autoridades de saúde dos 11 concelhos, que mantêm uma vigilância activa de contactos de casos positivos.

No que toca aos viajantes, são quase o dobro os que estão sob vigilância, ou seja 4.329 pessoas a serem acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Por fim, nota para os testes de PCR para despiste de COVID-19 realizados na RAM, que ascendem a 151.358 só na operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da RAM, cujas colheitas para teste à COVID-19 foram realizadas até às 18h00 de hoje. No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM para teste de PCR ascendem a 262.916.