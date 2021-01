Marcelo vence em São Vicente e Ventura fica em 2.º

Um total de 2.509 pessoas votaram em São Vicente, atribuindo a vitória no concelho do Norte da Madeira a Marcelo Rebelo de Sousa, que recolheu 1.878 votos (76,31%). André Ventura ficou em 2.º com 241 votos (9,79%) e Ana Gomes em 3.º com 129 votos (5,24%).

Seguem-se Marisa Matias (4,10%), Vitorina Silva (1,95%), Tiago Mayan (1,34%) e João Ferreira (1,26%).

Contabilizaram-se ainda no conjunto das três freguesias (Boaventura, São Vicente e Ponta Delgada) oito votos em branco e 40 nulos.