PSD felicita Marcelo e pede papel "mais activo" nas questões da Região

O PSD/M emitiu um comunicado, assinado por Miguel Albuquerque em que "felicita Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição no cargo de Presidente da República, numa vitória à primeira volta que espelha a vontade do povo português".

Povo que, sublinha, "hoje deixou claro, mais uma vez, estar contra a esquerda extremista sem visão, sem princípios e sem valores existente em Portugal e cujos candidatos foram claramente derrotados".

A abstenção registada, "entendida à luz das circunstâncias atípicas de um acto eleitoral realizado em plena pandemia, deixa ainda assim evidente a vontade dos cidadãos em participarem e exercerem o seu direito ao voto, numa prova de cidadania que se regista como a maior vitória destas Eleições".

O PSD/M espera que o Presidente da República reeleito "assuma, neste segundo mandato, um papel mais ativo, responsável e decisivo na defesa do Povo Madeirense e que, neste enquadramento, venha a exercer as suas funções de Estado e de soberania para com todos os portugueses, de forma justa e equitativa, vivam estes no território continental ou nas Regiões Autónomas".

Também é esperado que esta reeleição "venha a ser entendida enquanto oportunidade para o aprofundamento da nossa Autonomia que, mais do que nunca, é essencial ao futuro desta Região".