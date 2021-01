Segunda-feira sem grande tráfego nos acessos ao Funchal

Na consulta às câmaras de videovigilância disponíveis e aos mapas interactivos que permitem ter uma percepção da movimentação do tráfego citadino, nomeadamente na Via Rápida, fica claro que os madeirenses ainda estão a procurar ajustar-se ao recolher obrigatório por causa das medidas anti-covid, e com parte das escolas fechadas, grande parte da circulação viária da manhã é cortada.

Os acessos ao Funchal estão a decorrer sem demoras e mesmo nalguns pontos habitualmente críticos, a paragem das viaturas ocorre obrigatoriamente pelos semáforos.

Também nota-se algum movimento de transportes públicos colectivos.