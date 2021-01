A Câmara Municipal do Funchal informa que, na próxima segunda-feira, irão decorrer intervenções na rede de distribuição de água, em São Roque e Santo António.

Eis as intervenções:

- no Caminho da Penteada, na freguesia de São Roque, entre as 9 e as 12 horas, afectando o abastecimento no Mercado da Penteada e nos apartamentos da Penteada;

- na Rua do Campo do Marítimo, na freguesia de Santo António, entre as 14 e as 21 horas, afectando o abastecimento neste arruamento.