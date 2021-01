Com 77.12% dos votos, Marcelo Rebelo de Sousa venceu no concelho da Ponta do Sol.

Com 9.86% surge André Ventura em segundo lugar, seguido de Ana Gomes (4.91%), Marisa Matias (3.25%), Vitorino Silva (2.01%), Tiago Mayan Gonçalves (1.91%) e João Ferreira (0.94%).