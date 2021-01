Sessões da peça 'Ezequiel' no Baltazar Dias reduzidas a 5 espectadores

O Teatro Municipal Baltazar Dias viu-se obrigado a reduzir a lotação da sua sala de espectáculos para as sessões programadas da peça 'Ezequiel', que ontem estreou. Apenas 5 espectadores poderão estar na plateia a assistir a este espectáculo com direcção artística de Norberto Cruz, quando inicialmente estava prevista uma sala com até 50 pessoas.

De acordo com o Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Funchal, "o Teatro Municipal Baltazar Dias tem vindo a cumprir todas as regras definidas pelas autoridades de saúde ao longo da crise sanitária no que concerne à realização de espectáculos". " No caso específico do espectáculo Ezequiel, as condições de segurança tendentes à realização do mesmo também foram asseguradas desde o momento da estreia, ontem. Sobre o caso específico da lotação da sala, assim que foi clarificada a mais recente publicação da Resolução 38/2021 – I Série do JORAM, sobre a lotação das salas de espectáculo na Região, que prorrogou até ao dia 31 de janeiro as medidas constantes na Resolução nº 1 (2021 de 4 de Janeiro – I Série do JORAM), a qual entretanto tinha deixado de estar em vigor, esta passou igualmente a ser cumprida, daí a adaptação das restantes sessões do espectáculo a partir de hoje", explica.

De referir que, a resolução 1/2021 referia que " é proibida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a 5 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar, incluindo espetáculo culturais ou eventos de quaisquer natureza". No entanto, esta estava em vigor apenas até ao dia 15 de Janeiro.

A prorrogação desta medida até ao próximo dia 31 de Janeiro foi apenas publicada no JORAM a 20 de Janeiro.

O reembolso dos bilhetes podem ser adquirido na bilheteira do Teatro ou através de link disponibilizado nas redes sociais e site do teatro.