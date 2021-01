Conferência 'THINK+2021' com mais de uma centena de investigadores

A conferência internacional 'THINK+2021', que decorrerá nos próximos dias 4 e 5 de Fevereiro, com transmissão online, a partir do Instituto Superior de Administração e Línguas, conta com mais de uma centena de investigadores internacionais participantes.

A organização, que está cargo do Instituto Superior de Administração e Línguas em parceria com a Ponte Editora, anuncia mais uma confirmação de um orador institucional para a sessão de abertura: secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.